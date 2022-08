Manuel Bortuzzo: “Un sogno? Punto alle Olimpiadi” (Di martedì 23 agosto 2022) Manuel Bortuzzo torna sui social con una diretta Instagram per rispondere alle domande dei fan Manuel Bortuzzo dopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip a partire dallo scorso settembre ha adesso un unico obiettivo: tornare a nuotare e puntare alle Olimpiadi. A svelarlo è proprio lui durante una diretta Instagram con i suoi numerosissimi fan. “Entro nella Casa perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e nella mente delle persone– aveva esordito Bortuzzo il primo giorno del reality presentandosi al pubblico a settembre di un anno fa -, sogno un mondo di pari opportunità per tutti, magari non cambierò io il mondo, ma credo che questo può essere solo l’inizio”. Leggi anche–> Un ex pupo di Barbara D’Urso verso Il Grande ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 agosto 2022)torna sui social con una diretta Instagram per risponderedomande dei fandopo l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip a partire dallo scorso settembre ha adesso un unico obiettivo: tornare a nuotare e puntare. A svelarlo è proprio lui durante una diretta Instagram con i suoi numerosissimi fan. “Entro nella Casa perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e nella mente delle persone– aveva esorditoil primo giorno del reality presentandosi al pubblico a settembre di un anno fa -,un mondo di pari opportunità per tutti, magari non cambierò io il mondo, ma credo che questo può essere solo l’inizio”. Leggi anche–> Un ex pupo di Barbara D’Urso verso Il Grande ...

361_magazine : Manuel Bortuzzo torna sui social con una diretta Instagram per rispondere alle domande dei fan - blogtivvu : Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip svela come sta e cosa farà da settembre: progetti di lavoro e grandi ambizioni… - IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo annuncia il ritorno alle gare e svela come sta: “Non condivido molto del mio privato ma…”… - Alessan55053660 : Beccato allo Shilling di Ostia ?? #manuel #bortuzzo #fairylu #jessyselassie #prelemi #jessica #tzvip #lulù #selassie… - Alessan55053660 : A LUGANO INSIEME, È UFFICIALE MI SA ??#elodie #iannone #jessyselassie #solearmy #soleil #fairylu #lulu #manuel… -