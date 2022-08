Manchester United, ten Hag: “Ronaldo può essere ancora utile” (Di martedì 23 agosto 2022) Erik ten Hag ha dichiarato che Cristiano Ronaldo è ancora presente nei suoi piani nonostante lo abbia escluso dai titolari nella vittoria per 2-1 sul Liverpool. “La sua età non è un problema. Se sei giovane o sei vecchio, se continui a giocare bene sei ancora abbastanza buono” ha dichiarato. Alla domanda se il portoghese può ancora adattarsi al suo stile di gioco, Ten Hag ha detto ai giornalisti: “Penso che possa farlo. In tutta la sua carriera, sotto diversi manager, ha giocato in diversi stili e sistemi. Ha sempre fatto bene, quindi, perché non può farlo?”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Erik ten Hag ha dichiarato che Cristianopresente nei suoi piani nonostante lo abbia escluso dai titolari nella vittoria per 2-1 sul Liverpool. “La sua età non è un problema. Se sei giovane o sei vecchio, se continui a giocare bene seiabbastanza buono” ha dichiarato. Alla domanda se il portoghese puòadattarsi al suo stile di gioco, Ten Hag ha detto ai giornalisti: “Penso che possa farlo. In tutta la sua carriera, sotto diversi manager, ha giocato in diversi stili e sistemi. Ha sempre fatto bene, quindi, perché non può farlo?”. SportFace.

