Manchester United, Ten Hag accoglie Casemiro: «Cemento per il nostro centrocampo» (Di martedì 23 agosto 2022) L’allenatore del Manchester United Ten Hag ha accolto Casemiro con parole d’elogio Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ai canali ufficiali dei Red Devils ha parlato dell’arrivo di Casemiro. LE PAROLE – «Sarà il Cemento che servirà a tenere unito il centrocampo. Ha vinto tanti trofei in carriera, sa come fare. E adesso abbiamo più giocatori che hanno già in carriera tanti titoli ed è importante avere delle guide per la squadra perché loro sanno come si vincono le partite. Abbiamo fatto un passo in avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) L’allenatore delTen Hag ha accoltocon parole d’elogio Erik Ten Hag, allenatore del, ai canali ufficiali dei Red Devils ha parlato dell’arrivo di. LE PAROLE – «Sarà ilche servirà a tenere unito il. Ha vinto tanti trofei in carriera, sa come fare. E adesso abbiamo più giocatori che hanno già in carriera tanti titoli ed è importante avere delle guide per la squadra perché loro sanno come si vincono le partite. Abbiamo fatto un passo in avanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

