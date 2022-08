Manchester United, Eriksen dopo la vittoria contro il Liverpool: «Spero ci dia la spinta» (Di martedì 23 agosto 2022) Il centrocampista del Manchester United Eriksen ha parlato dopo la vittoria contro il Liverpool Christian Eriksen, centrocampista del Manchester United, ha commentato la vittoria per 2-1 nel big match contro il Liverpool. LE PAROLE – «Spero che questa vittoria ci dia una grande spinta verso le prossime partite. Penso alla differenza d’intensità rispetto alla gara contro il Brentford, dove abbiamo commesso ovviamente qualche errore. Ma stavolta siamo partiti col piede giusto. Questa settimana è servita per compattarci e ripartire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Il centrocampista delha parlatolailChristian, centrocampista del, ha commentato laper 2-1 nel big matchil. LE PAROLE – «che questaci dia una grandeverso le prossime partite. Penso alla differenza d’intensità rispetto alla garail Brentford, dove abbiamo commesso ovviamente qualche errore. Ma stavolta siamo partiti col piede giusto. Questa settimana è servita per compattarci e ripartire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

RMadridistaReal : ??? Casemiro se va al Manchester United. #GraciasCasemiro. - gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - City_Xtra : #OnThisDay: #ManCity 1-0 Manchester United [2007] ?? [31'] Geovanni - CMercatoNews : #CristianoRonaldo, la pazza idea di #Mendes: offerto alla #Juve ?? - ETGazzetta : #PremierLeague, il power ranking Gazzetta dopo la terza: lo United rialza la testa -