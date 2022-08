Maltempo sulle vacanze, temporali per tanti giorni: ecco dove (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Il Maltempo rovinerà le vacanze di molti, a causa di un ciclone proveniente dai Balcani. “L’area di bassa pressione centrata al momento sulla Serbia, si tratta della vecchia perturbazione che ha portato forte Maltempo al Centro-Nord tra il 17 ed il 19 Agosto, tende ad espandersi verso l’Adriatico, colpendo anche il nostro Sud – spiega il sito www.iLMeteo.it – Tale ciclone balcanico non riuscirà a spostarsi verso Est a causa di una robusta alta pressione estesa sull’Europa orientale. Con il blocco anticiclonico ad Est, associato anche ad un caldo anomalo dalla Turchia fino alla Lettonia, la suddetta bassa pressione ‘ondeggerà’ pigramente tra Serbia e Grecia portando aria molto instabile verso le regioni meridionali. In sintesi, purtroppo, avremo vacanze disturbate da frequenti temporali ... Leggi su italiasera (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – Ilrovinerà ledi molti, a causa di un ciclone proveniente dai Balcani. “L’area di bassa pressione centrata al momento sulla Serbia, si tratta della vecchia perturbazione che ha portato forteal Centro-Nord tra il 17 ed il 19 Agosto, tende ad espandersi verso l’Adriatico, colpendo anche il nostro Sud – spiega il sito www.iLMeteo.it – Tale ciclone balcanico non riuscirà a spostarsi verso Est a causa di una robusta alta pressione estesa sull’Europa orientale. Con il blocco anticiclonico ad Est, associato anche ad un caldo anomalo dalla Turchia fino alla Lettonia, la suddetta bassa pressione ‘ondeggerà’ pigramente tra Serbia e Grecia portando aria molto instabile verso le regioni meridionali. In sintesi, purtroppo, avremodisturbate da frequenti...

