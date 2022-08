Maltempo in Usa | inondazioni a Dallas | le immagini aeree di soccorsi ed evacuazioni

(Di martedì 23 agosto 2022) Strade allagate e veicoli sommersi dall'acqua per l'ondata diche si e' abbattuta sul sud degli Stati Uniti e che ha colpito in particolare il Texas. Nel video ledelle ...

Strade allagate e veicoli sommersi dall'acqua per l'ondata di maltempo che si e' abbattuta sul sud degli Stati Uniti e che ha colpito in particolare il Texas. Nel video le immagini aeree delle operazioni di soccorso nel quartiere di Seagoville, a Dallas, dopo le inondazioni.