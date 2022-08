Maltempo, allerta meteo in Campania fino alle 21 di domani (Di martedì 23 agosto 2022) La Protezione civile regionale ha reso noto un avviso di allerta meteo in Campania valido fino alle 21 di domani, mercoledì 24 agosto. È in vigore fino alle 21 di oggi una allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania di colore “giallo”, per temporali, valida sull’intero territorio regionale. Lo rende noto la Regione Campania. Leggi su 2anews (Di martedì 23 agosto 2022) La Protezione civile regionale ha reso noto un avviso diinvalido21 di, mercoledì 24 agosto. È in vigore21 di oggi unadella Protezione Civile della Regionedi colore “giallo”, per temporali, valida sull’intero territorio regionale. Lo rende noto la Regione

