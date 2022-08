Madre 15enne ucciso | “Militari americani sempre impuniti | processate la soldatessa Usa in Italia”

(Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – “OrainlaUsa che hamio figlio”. E’ l’appello, sacrosanto, di Barbara Scandella,delGiovanni Zanier, travolto eda una militare americana che guidava ubriaca. Il tasso alcolemico nel sangue della 20enne statunitense era pari a 2,09 grammi per litro, ben quattro volte superiore al limite consentito. “qualaUsa in” “Sappiamo tutti i precedenti che hanno coinvoltoin gravissimi incidenti in– ha detto ladel ragazzo ...

'Una vergogna, un'ingiustizia'. Barbara Scandella definisce così quanto accaduto a suo figlio Giovanni Zanier , ilinvestito e ucciso dall'auto di una militare americana della base di Aviano. La ragazza, 20 anni, è risultata positiva all'alcol test mentre era alla guida: il suo tasso alcolemico era quattro ...... 'Non ci sarà giustizia' La ricostruzione della notte dell'incidente Ladi Giovanni Zanier, ilinvestito da una soldatessa americana ubriaca, non si da pace e ha paura di non avere ...PORCIA - «Perdono Impossibile, serve un provvedimento esemplare. Vogliamo che venga fatta giustizia immediata». A parlare è la mamma di Giovanni Zanier, ...Lo chiede Barbara Scandella, madre del 15enne travolto e ucciso da Julia Bravo, la militare americana alla guida ubriaca. "Chiedo alle autorità che neghino l'autorizzazione allo spostamento di giurisd ...