“Ma cosa fa?”. Bianca Atzei, la foto dell’ecografia è pazzesca. E il futuro papà non si trattiene (Di martedì 23 agosto 2022) Bianca Atzei e l’ecografia. La cantante ha pubblicato una foto del bimbo che aspetta dal fidanzato, il giornalista e inviato de Le Iene Stefano Corti, che sui social ha commentato il gesto del figlio che nascerà. In dolce attesa del suo primo bebè, l’artista sarda è al settimo cielo. Una gioia che, se confermata, attenuerebbe il dolore per il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo. “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”, scriveva qualche tempo fa sui social. Bianca Atzei e l’ecografia, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022)e l’ecografia. La cantante ha pubblicato unadel bimbo che aspetta dal fidanzato, il giornalista e inviato de Le Iene Stefano Corti, che sui social ha commentato il gesto del figlio che nascerà. In dolce attesa del suo primo bebè, l’artista sarda è al settimo cielo. Una gioia che, se confermata, attenuerebbe il dolore per il dramma dello scorso ottobre quando aveva annunciato di aver perso il bimbo che portava in grembo. “Ho sempre condiviso con voi ogni parte importante della mia vita, perché ho sempre fatto quello che mi sentivo di fare ed espresso ciò che provavo dentro. Mi sono costantemente messa a nudo e non ho mai avuto paura di farvi vedere le mie debolezze e le mie sofferenze. In totale sincerità”, scriveva qualche tempo fa sui social.e l’ecografia, il ...

