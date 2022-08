Ma come parla la pubblica amministrazione? 'Preparedness e readiness'. La Crusca furiosa (Di martedì 23 agosto 2022) Il gruppo 'Incipit' in seno alla prestigiosa Accademia critica duramente l'astruso linguaggio della ... Leggi su lanazione (Di martedì 23 agosto 2022) Il gruppo 'Incipit' in seno alla prestigiosa Accademia critica duramente l'astruso linguaggio della ...

matteosalvinimi : ?? CALENDA BOCCIATO: PARLA E NON SA NEMMENO LEGGERE LE PROPOSTE ?? Calenda o mente o è disinformato. La #FlatTax prop… - ale_dibattista : Assange è un nome scomodo da pronunciare in campagna elettorale. Un po’ come quello dei giornalisti assassinati dal… - manlius84 : Si parla di extra-mortalità con la stessa leggerezza di come si discute se nel pesto alla genovese i pinoli vadano… - dory1977 : @odiomaschilisti @dailydrama2022 Ecco, allora parla di LORO, non mettere in mezzo gente che non conosci e di cui no… - ____uvetta : @Nonemicaunelefa @budino1234 No però lasciamo perdere cose della preistoria, e io non lo dipingerei come Heidi, mag… -