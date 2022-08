“Ma chi te conosce”, Christian De Sica asfalta l’attrice che lo cita in maniera poco lusinghiera (Di martedì 23 agosto 2022) Quest’estate, Christian De Sica ‘non si tiene un cecio in bocca’. Sette giorni fa, l’attore e regista romano aveva tuonato Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 23 agosto 2022) Quest’estate,De‘non si tiene un cecio in bocca’. Sette giorni fa, l’attore e regista romano aveva tuonato Perizona Magazine.

Mov5Stelle : Chi attacca il Reddito di cittadinanza non conosce la legge. Per fare dispetto al Movimento 5 Stelle e non farlo fu… - JcpTrf : @sergeeej21 Gli stessi che insultavano Zaniolo fuori da Trigoria quando si parlava di probabile trasferimento alla… - irrisolvibile : @Cicciodicastri @de_pinot Fondamentalmente mi manca la Juve. 'Solo chi conosce il passato può costruire il futuro' (cit.) - scomesara : RT @cannelladark: Le caramelle più pericolose sono quelle offerte da chi conosce i nostri gusti Web - giolovegary : @Annalagavo Grazie Anna per aver condiviso per chi non conosce la storia o fa finta e nega ?? -