Lulù Selassié, che fine ha fatto la ‘principessina’ dopo il GF Vip? La svolta inaspettata (Di martedì 23 agosto 2022) Lulù Selassié è stata una delle protagoniste della passata edizione del GF Vip, ma che fine ha fatto dopo la partecipazione al noto programma? Pare che la principessina abbia deciso di dare una svolta drastica alla sua vita… Che fine ha fatto Lulù Selassié? La principessina più amata del GF Vip ha dato una svolta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 23 agosto 2022)è stata una delle protagoniste della passata edizione del GF, ma chehala partecipazione al noto programma? Pare che la principessina abbia deciso di dare unadrastica alla sua vita… Cheha? La principessina più amata del GFha dato unaL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MariannaRicci13 : @Gk82379895 @JessySelassie @ClariHaile @lulu_selassie Amo nn ti capisco - AZZURRAROLF58 : @laraegongolo @FerranteRita1 @lulu_selassie No sentirò il medico di base per fare una visita specialistica ?? - laraegongolo : @AZZURRAROLF58 @FerranteRita1 @lulu_selassie Ciao Azzurra, meglio agli occhi oggi? ?? - Gk82379895 : @MariannaRicci13 @JessySelassie @ClariHaile @lulu_selassie Perché non hai fatto la stessa cosa con il le di Soleil… - MariannaRicci13 : @Gk82379895 @JessySelassie @ClariHaile @lulu_selassie Dovrei taggare Alex in effetti ...perke e dedicato a lui -