L'Ucraina festeggia l'Indipendenza e Zelensky 'avverte' Mosca: "Se bombardate la risposta sarà forte" (Di martedì 23 agosto 2022) Kiev si appresta a celebrare l'annuale anniversario della Festa dell'Indipendenza, una ricorrenza che questa volta – domani – coincide però anche un'altra meno entusiasmante data: 6 mesi da quando la Russia ha invasi il paese trascinandolo in una guerra violentissima. Zelensky: "Se la Russia domani attaccherà una nostra città, riceverà una risposta, una risposta forte" Dunque, proprio per questo oggi il presidente Volodymyr Zelensky ha tenuto a far sapere a Mosca che L'Ucraina non è assolutamente disposta a tollerare eventuali bombardamenti russi proprio in coincidenza di questo speciale e storico 'appuntamento', e che quindi non si farà scrupolo nel replicare con una "risposta forte".

