Luci d’Artista, Federalberghi: “Sì, senza alcuna esitazione “ (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Le Luci d’Artista sono essenziali per l’economia turistica e per l’immagine della città di Salerno”. Lo ha ribadito questa mattina il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi dopo la notizia, apparsa sui quotidiani, della gara andata deserta per le installazioni delle luminarie, criticando chi in questi momenti esulta per questa assenza di interesse. “Chi lo fa – ha detto Ilardi – è contro il lavoro, è contro lo sviluppo, è contro la Salerno turistica”. Il vertice dell’associazione che rappresenta gli albergatori salernitani ha anche ribadito che Federalberghi è senza esitazioni perchè la manifestazione si tenga regolarmente con elementi di innovazione e di rilancio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Lesono essenziali per l’economia turistica e per l’immagine della città di Salerno”. Lo ha ribadito questa mattina il presidente diSalerno Antonio Ilardi dopo la notizia, apparsa sui quotidiani, della gara andata deserta per le installazioni delle luminarie, criticando chi in questi momenti esulta per questa asdi interesse. “Chi lo fa – ha detto Ilardi – è contro il lavoro, è contro lo sviluppo, è contro la Salerno turistica”. Il vertice dell’associazione che rappresenta gli albergatori salernitani ha anche ribadito cheesitazioni perchè la manifestazione si tenga regolarmente con elementi di innovazione e di rilancio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

salernotoday : Gara deserta, Luci d'Artista a rischio: 'Chi esulta è contro lo sviluppo' - ottopagine : Luci d'Artista: deserta la gara d'appalto, Ilardi: Sono essenziali per la città #Salerno - AgenPolitica : ANTONIO ILARDI: “A SALERNO LUCI D’ARTISTA FONDAMENTALI PER FLUSSI TURISTICI” - sansonettoo : @MimmoAdinolfi Vista solo per le luci d'artista -

Teatro Stabile del Veneto - Teatro Verdi ... artista visivo e regista teatrale tra i più innovativi della ... Arthur Miller traduzione e adattamento: Masolino D'Amico con: ... Rocío Molina co - direzione artistica, drammaturgia, direzione luci e ... Proseguono gli appuntamenti 'Sotto il cielo del castello di Santa Severa' ... che hanno reso il cantautore napoletano un artista di culto. La ...di giovedì 25 agosto si prefigura come un vero tributo alle sere d'... Sabato 27 agosto con 'Luci Addosso Summer Tour' sale sul palco ... Salernonotizie.it ...visivo e regista teatrale tra i più innovativi della ... Arthur Miller traduzione e adattamento: Masolino'Amico con: ... Rocío Molina co - direzione artistica, drammaturgia, direzionee ...... che hanno reso il cantautore napoletano undi culto. La ...di giovedì 25 agosto si prefigura come un vero tributo alle sere'... Sabato 27 agosto con 'Addosso Summer Tour' sale sul palco ... Luci d'Artista, Ilardi (Federalberghi)": Sono essenziali per la nostra economia turistica" -