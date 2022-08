Lollobrigida (Fdi): Italia più danneggiata da sanzioni (Di martedì 23 agosto 2022) "Noi abbiamo un programma chiaro: noi sosterremo le politiche dell'alleanza occidentale nei confronti della Russia e lo faremo con forza. Altra cosa però è dire che i danni collaterali delle sanzioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) "Noi abbiamo un programma chiaro: noi sosterremo le politiche dell'alleanza occidentale nei confronti della Russia e lo faremo con forza. Altra cosa però è dire che i danni collaterali delle...

FratellidItalia : RT @DenisNesci: Grazie a Giovanni Donzelli e Francesco Lollobrigida per le parole di stima. A lavoro già da subito per rendere centrale il… - Affaritaliani : Il duello Zingaretti-Meloni vale la Regione Lazio Catarci contro Bongiorno: lo scontro tra titani A Roma sono due l… - DenisNesci : Grazie a Giovanni Donzelli e Francesco Lollobrigida per le parole di stima. A lavoro già da subito per rendere cen… - CloudyKant : RT @sissiisissi2: @Adnkronos In FDI c’è Lollobrigida, cognato della Meloni e nella regione la sorella della Meloni e moglie di Lollobrigida… - FratellidItalia : RT @DenisNesci: -