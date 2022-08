Lo yacht di 40 metri partito da Gallipoli affondato al largo di Catanzaro VIDEO Accaduto sabato

(Di martedì 23 agosto 2022) Loeradaper Milazzo. Tweet della Guardia costiera: Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di unodi 40m,a 9 miglia aldi #Marina. Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM — Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022 L'articolo Lodi 40daaldi proviene da Noi ...

NoiNotizie : Lo yacht di 40 metri partito da Gallipoli (#Lecce) affondato al largo di #Catanzaro VIDEO @guardiacostiera… - PaoloX68 : RT @ilpost: Il video dello yacht di 40 metri che affonda al largo di Catanzaro - ilpost : Il video dello yacht di 40 metri che affonda al largo di Catanzaro - zazoomblog : Catanzaro yacht di 40 metri affonda a nove miglia dalla costa: la Guardia costiera salva le persone a bordo – Video… - Milli19751 : RT @RaiNews: Prima si inclina su un fianco e poi affonda al largo di Catanzaro Marina lo yacht di 40 metri diretto a Milazzo (Video). https… -

I 5.50, LA MARINA MILITARE, LOCLUB ITALIANO E VELA TRADIZIONALE Alla regata è prevista la partecipazione di alcuni 5.50S. I. (Stazza Internazionale), tra i quali Grifone del 1963 ...La Guardia Costiera di Crotone ha tratto in salvo, dopo complesse attività, i quattro passeggeri e i cinque membri dell'equipaggio dellodi 40, partito da Gallipoli e diretto a Milazzo, poi affondato a circa 9 miglia al largo di Catanzaro Marina ...Lo yacht era partito da Gallipoli per Milazzo. Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 ...Una grande vittoria. Primo scafo a tagliare il traguardo di Montecarlo, il Mylius 60 francese Lady First III è il vincitore in tempo reale della Palermo-Montecarlo 2022, la regata organizzata dal ...