Lo stupro no, l’omicidio “razzista” sì: la doppia morale Pd (Di martedì 23 agosto 2022) Qualcosa più di tre minuti che se uno dovesse rappresentarli con un suono sceglierebbe lo scivolare delle unghie sul vetro. Enrico Letta a In Onda si è arrampicato sugli specchi, lo si capisce anche dall’espressione. Contestualizziamo. Ieri Pd e Fratelli d’Italia si sono scontrati su due temi: l’opportunità di pubblicare il video dello stupro di Piacenza; e la surreale polemica sulle “devianze minorili”, problema reale ma per cui il segretario dem “esulta”. Partiamo dallo stupro di Piacenza. Questi i fatti: di prima mattina, in pieno centro, un richiedente asilo ha aggredito sessualmente una donna ucraina; un residente ha prima chiamato la polizia, che è intervenuta tempestivamente, e poi ha filmato alcuni secondi della violenza. Giorgia Meloni, per condannare il gesto, ha ripubblicato quel video sulla sua pagina Facebook. Apriti cielo. La sinistra, ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 23 agosto 2022) Qualcosa più di tre minuti che se uno dovesse rappresentarli con un suono sceglierebbe lo scivolare delle unghie sul vetro. Enrico Letta a In Onda si è arrampicato sugli specchi, lo si capisce anche dall’espressione. Contestualizziamo. Ieri Pd e Fratelli d’Italia si sono scontrati su due temi: l’opportunità di pubblicare il video dellodi Piacenza; e la surreale polemica sulle “devianze minorili”, problema reale ma per cui il segretario dem “esulta”. Partiamo dallodi Piacenza. Questi i fatti: di prima mattina, in pieno centro, un richiedente asilo ha aggredito sessualmente una donna ucraina; un residente ha prima chiamato la polizia, che è intervenuta tempestivamente, e poi ha filmato alcuni secondi della violenza. Giorgia Meloni, per condannare il gesto, ha ripubblicato quel video sulla sua pagina Facebook. Apriti cielo. La sinistra, ...

Donna37727968 : @GenCar5 Questo lo chieda ai sui sinistri ? Perché per un omicidio si può far vedere il video ( tra l’altro era un… - agfreport : @CitizenGOit A quelli che giustificano l'aborto per #stupro Io sono figlio di una donna violentata e con tutto ciò… - EfraimIskandar : RT @Ste_Mazzu: Due crimini odiosi, uno stupro e l'omicidio stradale di un ragazzino: per la campagna elettorale Meloni ha scelto di cavalca… - Efisio31251859 : RT @Thomasbellumori: @ODG_CNOG Vale solo sugli stupri o anche per gli altri reati? Anche perché se si va in ordine di Gravità , l’omicidio… - EnricoAntonio68 : RT @Erica55902833: Bel pezzo di @franborgonovo su @LaVeritaWeb. I progressisti usano senza scrupoli l’omicidio della figlia di Dugin per fa… -