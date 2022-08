Lo speciale allenamento di Verstappen, tra bici, elicotteri ... (Di martedì 23 agosto 2022) Quando la Formula 1 ha fatto tappa sul leggendario circuito di Spa - Francorchamps in Belgio nel 2021, Max Verstappen ha conquistato la pole position e la vittoria nonostante alcune delle peggiori ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Quando la Formula 1 ha fatto tappa sul leggendario circuito di Spa - Francorchamps in Belgio nel 2021, Maxha conquistato la pole position e la vittoria nonostante alcune delle peggiori ...

juventusfc : Sessione di allenamento con visita speciale in vista della Samp ?????? - ParmaLiveTweet : Ospite speciale all'allenamento di oggi: a Collecchio c'era Nestor Sensini - roaaaarrochaco : RT @juventusfc: Sessione di allenamento con visita speciale in vista della Samp ?????? - mattiahiguain98 : RT @juventusfc: Sessione di allenamento con visita speciale in vista della Samp ?????? - Alessan02107224 : RT @juventusfc: Sessione di allenamento con visita speciale in vista della Samp ?????? -