LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la classifica cambierà, strappo in salita nel finale (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DELLA Vuelta 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della quarta tappa della Vuelta a Espana 2022! Quest’oggi si andrà da Vitoria-Gasteiz a Laguardia, per un totale di 152,5 km. Dopo la parentesi in Olanda e in seguito al giorno di riposto, si disputerà nella giornata odierna la prima frazione in terra spagnola. La carovana ripartirà dopo le due vittorie consecutive dell’irlandese Sam Bennett e la conquista della maglia rossa da parte dell’azzurro Edoardo Affini, abile nello sfruttare l’occasione giusta per salire in vetta alla classifica generale. Quella di ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta della quartadella! Quest’si andrà da Vitoria-Gasteiz a Laguardia, per un totale di 152,5 km. Dopo la parentesi in Olanda e in seguito al giorno di riposto, si disputerà nella giornata odierna la prima frazione in terra spagnola. La carovana ripartirà dopo le due vittorie consecutive dell’irlandese Sam Bennett e la conquista della maglia rossa da parte dell’azzurro Edoardo Affini, abile nello sfruttare l’occasione giusta per salire in vetta allagenerale. Quella di ...

zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 quarta tappa Vitoria Gasteiz-Laguardia: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #quarta #tappa… - Eurosport_IT : Dopo il primo giorno di riposo, si riparte: il nostro Edoardo Affini resterà leader? ?????? ?? H 13:50 - Vitoria Gaste… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: frazione di media montagna arrivo in leggera salita - #Vuelta… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: Bennett fa il bis, ma Edoardo Affini è maglia roja! - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: Bennett fa il bis ma Edoardo Affini è maglia roja! - #Vuelta #Espana… -