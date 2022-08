LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 33 km dal traguardo, si avvicina il Puerto de Herrera (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.44 Confermiamo il passaggio di Pedersen al quarto posto a Lagran. Dietro di lui proprio Bennett, che probabilmente ha forato proprio in quel momento. Il danese recupera dunque 3 punti sull’irlandese. 16.42 Difficilmente Bennett riuscirà a rientrare in gruppo. In ogni caso l’irlandese sarebbe potuto essere uno dei primi a perdere contatto sui 6800 metri al 5% del Puerto de Herrera. 16.40 Foratura per Sam Bennett, Maglia Verde e vincitore delle due tappe in linea corse sinora. 16.39 Lo sprint per il traguardo intermedio ha definitivamente riportato il gruppo sui fuggitivi. Il gruppo è compatto quando mancano 33 ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.44 Confermiamo il passaggio di Pedersen al quarto posto a Lagran. Dietro di lui proprio Bennett, che probabilmente ha forato proprio in quel momento. Il danese recupera dunque 3 punti sull’irlandese. 16.42 Difficilmente Bennett riuscirà a rientrare in. In ogni caso l’irlandese sarebbe potuto essere uno dei primi a perdere contatto sui 6800 metri al 5% delde. 16.40 Foratura per Sam Bennett, Maglia Verde e vincitore delle due tappe in linea corse sinora. 16.39 Lo sprint per ilintermedio ha definitivamente riportato ilsui fuggitivi. Ilquando mancano 33 ...

