LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: comincia il Puerto de Herrera, tirano Trek e Jumbo (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.58 20 km alla fine. Continua il forcing della Trek Segafredo. 16.57 Tanti corridori si staccano. Tra gli altri Chris Froome e Marc Soler. 16.56 La Trek alza subito l’andatura nei primissimi km. Si stacca invece Edoardo Affini. L’azzurro lascerà dunque la Maglia Rossa. Ricordiamo che prima di lui era stato Fabio Aru, 7 stagioni fa, l’ultimo azzurro a vestirla. 16.54 Ci siamo! Inizia il Puerto de Herrera con i suoi 6,8 km al 5% di pendenza media. 16.52 Tratto di discesa in cui è proprio la Maglia Rossa a fare andatura e traiettorie. 16.51 25 km al termine della tappa, solo 3 all’inizio del Puerto de Herrera. 16.48 In ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.58 20 km alla fine. Continua il forcing dellaSegafredo. 16.57 Tanti corridori si staccano. Tra gli altri Chris Froome e Marc Soler. 16.56 Laalza subito l’andatura nei primissimi km. Si stacca invece Edoardo Affini. L’azzurro lascerà dunque la Maglia Rossa. Ricordiamo che prima di lui era stato Fabio Aru, 7 stagioni fa, l’ultimo azzurro a vestirla. 16.54 Ci siamo! Inizia ildecon i suoi 6,8 km al 5% di pendenza media. 16.52 Tratto di discesa in cui è proprio la Maglia Rossa a fare andatura e traiettorie. 16.51 25 km al termine della, solo 3 all’inizio delde. 16.48 In ...

