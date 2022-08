LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 4 km al traguardo, si avvicina lo strappo finale (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.19 4 km alla fine! Mads Pedersen è ancora nelle posizioni di testa. 17.19 Si portano in testa ora gli uomini della INEOS. In testa Dylan Van Baarle, seguito da Carapaz e Sivakov. 17.18 Nulla di fatto anche per lo squalo. Il gruppo si ricompatta in questo momento. Ora ci sarà grande lotta per le posizioni, per prendere in testa lo strappo finale. 17.17 Ripreso l’uomo Astana, ne parte un altro. Si tratta di Vincenzo Nibali! 17.16 7 km al traguardo. Ricordiamo che gli ultimi 900 metri tirano costantemente all’insù, con una pendenza media dell’8%. 17.15 Parte un uomo dell’Astana che prova ad approfittare di un’improvvisa frenata del gruppo di testa. 17.14 L’altissima velocità ha creato ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.19 4 km alla fine! Mads Pedersen è ancora nelle posizioni di testa. 17.19 Si portano in testa ora gli uomini della INEOS. In testa Dylan Van Baarle, seguito da Carapaz e Sivakov. 17.18 Nulla di fatto anche per lo squalo. Il gruppo si ricompatta in questo momento. Ora ci sarà grande lotta per le posizioni, per prendere in testa lo. 17.17 Ripreso l’uomo Astana, ne parte un altro. Si tratta di Vincenzo Nibali! 17.16 7 km al. Ricordiamo che gli ultimi 900 metri tirano costantemente all’insù, con una pendenza media dell’8%. 17.15 Parte un uomo dell’Astana che prova ad approfittare di un’improvvisa frenata del gruppo di testa. 17.14 L’altissima velocità ha creato ...

