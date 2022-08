LIVE – Musetti-Gasquet, secondo turno Atp Winston-Salem 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di martedì 23 agosto 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Gasquet, incontro valevole per il secondo turno del torneo Atp 250 di Winston-Salem 2022 (cemento outdoor). L’azzurro, testa di serie numero cinque e beneficiario di un bye all’esordio, trova dall’altra parte della rete il veterano francese, che al primo turno ha usufruito del ritiro del polacco Majchrzak all’inizio del terzo set. Nella partita della tecnica e dello stile il favorito è indubbiamente Lorenzo. L’ex top ten transalpino infatti, nonostante dei colpi ancora meravigliosi, si trova indubbiamente nella fase discendente della propria carriera. Il carrarino deve far valere la propria maggior freschezza per andare avanti nell’evento e mettere quanto più tennis possibile ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo Atp 250 di(cemento outdoor). L’azzurro, testa di serie numero cinque e beneficiario di un bye all’esordio, trova dall’altra parte della rete il veterano francese, che al primoha usufruito del ritiro del polacco Majchrzak all’inizio del terzo set. Nella partita della tecnica e dello stile il favorito è indubbiamente Lorenzo. L’ex top ten transalpino infatti, nonostante dei colpi ancora meravigliosi, si trova indubbiamente nella fase discendente della propria carriera. Il carrarino deve far valere la propria maggior freschezza per andare avanti nell’evento e mettere quanto più tennis possibile ...

