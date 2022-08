LIVE – Bollettino oggi, martedì 23 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (DIRETTA) (Di martedì 23 agosto 2022) La DIRETTA scritta del Bollettino Covid-19 di oggi martedì 23 agosto 2022. Va avanti l’appuntamento con i numeri quotidiani delle singole regioni sull’evolversi della pandemia in Italia. Va avanti un monitoraggio dei dati fondamentale: ecco i numeri di oggi. Con un focus sul numero delle vittime e dei tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore, con il lavoro di analisi della curva epidemiologica che continua senza sosta. Segui il LIVE su Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 DATI NAZIONALI DI oggi: in aggiornamento DATI NAZIONALI DI IERI: 10.418 nuovi contagi, 75 morti, 22.075 guariti, 13.693 tamponi ... Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Lascritta delCovid-19 di232022. Va avanti l’appuntamento con i numeri quotidiani delle singole regioni sull’evolversi della pandemia in Italia. Va avanti un monitoraggio dei dati fondamentale: ecco i numeri di. Con un focus sul numero delle vittime e dei tamponi eseguiti nelle ultime ventiquattro ore, con il lavoro di analisi della curva epidemiologica che continua senza sosta. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 DATI NAZIONALI DI: in aggiornamento DATI NAZIONALI DI IERI: 10.418 nuovi, 75, 22.075, 13.693 tamponi ...

SkyTG24 : #Covid19, le notizie di oggi. Calo per le terapie intensive, ma aumentano i ricoveri. LIVE - zazoomblog : Covid le notizie. Bollettino: 10.418 nuovi casi 75 morti. Tasso al 165%. LIVE - #Covid #notizie. #Bollettino: #10.… - sportface2016 : In #Italia oggi: 10.418 nuovi contagi, 75 morti, 22.075 guariti, 13.693 tamponi molecolari, 255 (-7) in terapia int… - Miti_Vigliero : Covid, Agenas: reparti stabili al 10%, tre regioni oltre il 15%. - zazoomblog : LIVE – Bollettino oggi lunedì 22 agosto: contagi morti e guariti regione per regione (DIRETTA) - #Bollettino… -