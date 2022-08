Liste elettorali | tanti scontenti ma i giochi ormai sono fatti Sono altre le preoccupazioni degli italiani

(Di martedì 23 agosto 2022) Come da copione, in serata di lunedì, a un nulla dallo scadere dei termini, lesichiuse. Ogni commento sulla loro genesi, compresa l’inclusione di candidati all’ultimo minuto, non ha bisogno di commenti. Inizia da oggi la campagna elettorale quando il count down del tempo mancante al voto è arrivatoalla vigilia di quel giorno. I primi episodi di presentazione dei programmi stanno già dando prova della qualità dello spettacolo, un esempio per tutti l’esordio con spaccatura in Sicilia dell’alleanza PD M5S. Senza contare le assegnazione dei candidati a collegilontani quanto dalla terra è il sole dal loro tessuto e vissuto sociale. Si potrà rispondere che l’ Italia è una, anche se solo ufficialmente. Lunedì è stata anche l’ ennesima giornata di ...

lorepregliasco : Certi talk show (più show che talk) hanno svolto il loro compito, rifornendo le liste elettorali di 'celebrità' no… - ricpuglisi : La parte più divertente e interessante di questa fase sono i messaggi di esponenti delle sedi locali del @pdnetwork… - DarioNardella : Le liste elettorali sono finalmente chiuse. @GianassiFede, @emifossi, @simonabonafe sono persone serie, nuove e pre… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Salvini “Nelle nostre liste elettorali niente vip, ma persone che sanno fare”… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Perché le liste elettorali hanno creato tanti problemi -

Il bagno di sangue, stavolta, ha riguardato quasi tutti: compilare le, dopo la nefasta "riforma" del taglio dei parlamentari, ha comportato sacrifici umani in ogni partito. E tutti i deputati e senatori uscenti, col senno di poi, si sono mangiati le ...Ci sono stati molti malcontenti dentro ai partiti, per via di meno posti in Parlamento, cali nei sondaggi e risultati ...Ha l'amaro in bocca, invece, Andrea Ruggieri, quando gli chiedono il motivo dalla sua esclusione dalla prossima tornata elettorale ... ha annunciato che non correrà come candidato nella lista di ...