Lista Azione-Italia Viva, spunta un altro candidato imbarazzante per Calenda: è il negazionista del Covid Angelo Di Lena (Di martedì 23 agosto 2022) Post che negano l’esistenza del Covid, definito “la grande truffa”, il distanziamento sociale ritenuto una nuova forma di fascismo. Sono solo alcuni dei post social pubblicati negli anni da Angelo Di Lena, consigliere comunale uscente di Pulsano, nonché consigliere dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto e oggi candidato tra le fila della squadra centrista nel collegio uninominale Puglia 08, nonostante un passato nella Lega. “Quella del coronavirus è una grande truffa. Si tratta di un’epidemia dichiarata che non miete – come le vere epidemie – masse indistinte di persone, ma che invece uccide in massa i diritti di libertà e la dignità di tutti”, si legge in un suo post su Facebook del 12 aprile 2020. Il Covid, sosteneva in piena pandemia, “vieta alle persone di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Post che negano l’esistenza del, definito “la grande truffa”, il distanziamento sociale ritenuto una nuova forma di fascismo. Sono solo alcuni dei post social pubblicati negli anni daDi, consigliere comunale uscente di Pulsano, nonché consigliere dell’Unione dei comuni del versante orientale della Provincia di Taranto e oggitra le fila della squadra centrista nel collegio uninominale Puglia 08, nonostante un passato nella Lega. “Quella del coronavirus è una grande truffa. Si tratta di un’epidemia dichiarata che non miete – come le vere epidemie – masse indistinte di persone, ma che invece uccide in massa i diritti di libertà e la dignità di tutti”, si legge in un suo post su Facebook del 12 aprile 2020. Il, sosteneva in piena pandemia, “vieta alle persone di ...

GiusyVersace : Con spirito propositivo correrò con @CarloCalenda per il #terzopolo nel collegio uninominale del #Senato a #Varese… - ItaliaViva : Lista @Azione_it - #ItaliaViva - #Calenda nella circoscrizione Estero-Europa: Una squadra forte pronta a sostenere… - CarloCalenda : Oggi in Senato presentato il programma della Lista “@Azione_it - @ItaliaViva - Calenda”. Nessuna promessa irrealiz… - fra79Nopadania : RT @fattoquotidiano: Lista Azione-Italia Viva, spunta un altro candidato imbarazzante per Calenda: è il negazionista del Covid Angelo Di Le… - LEBBY4EVER : RT @fattoquotidiano: Lista Azione-Italia Viva, spunta un altro candidato imbarazzante per Calenda: è il negazionista del Covid Angelo Di Le… -