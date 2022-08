Linus su Riccione dopo le parole di Emis Killa | “È vero che non si può abbassare la guardia ma questo riguarda tutte le città ‘giovani’ | da Gallipoli a Lloret del Mar”

(Di martedì 23 agosto 2022)nell’occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni, in merito al tema sicurezza delladi. Il rapper inserisce la cittadina in un discorso più ampio cheil pagamento delle tasse e i servizi che lo Stato, in teoria, dovrebbe fornire al cittadino. Tra cui, appunto, la sicurezza. “è diventata Marsiglia comunque. – ha scritto su Twitter – Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Orale 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono”. Le suehanno fatto il giro del web, suscitando l’interesse anche di una parte politica, tanto che l’artista ha dovuto precisare: “Mi trovo costretto ancora una ...

martinalattee : RT @monikindaaaa: Emis Killa critica Riccione, Claudio Cecchetto: «Ci vivo, si sta bene». Il post di Linus: «Estate tranquilla» https://t.c… - Biagiothai : RT @monikindaaaa: Emis Killa critica Riccione, Claudio Cecchetto: «Ci vivo, si sta bene». Il post di Linus: «Estate tranquilla» https://t.c… - adrianobusolin : RT @monikindaaaa: Emis Killa critica Riccione, Claudio Cecchetto: «Ci vivo, si sta bene». Il post di Linus: «Estate tranquilla» https://t.c… - qnazionale : Linus: 'Emis Killa esagerato, a Riccione estate super tranquilla' - Genomalieno : RT @monikindaaaa: Emis Killa critica Riccione, Claudio Cecchetto: «Ci vivo, si sta bene». Il post di Linus: «Estate tranquilla» https://t.c… -

Il tweet di Emis Killa: "Dopo le 18 c'è da aver paura. È la nuova Marsiglia"Emis Killa criticascende in trincea. "Macché coprifuoco alle 18, è stata un'estate tranquilla grazie alla prevenzione, altro che manganellate". Si rivolge con tono amichevole al rapper, che conosce da ...Non si placa il dibattito dopo il tweet Emis Killa su Riccione. La sindaca di Riccione Daniela Angelini è intervenuta in modo netto “Sono indignata dalle parole di Emis Killa. Le respingo con forza e ...Il virus colpisce soprattutto gli anziani, ma si ammalano anche i cinquantenni Cronaca. Ora il West Nile fa paura: da giugno oltre 230 casi. Preoccupa la situazione in Veneto: 10 pazienti in terapia i ...