L' indagato per lo stupro di Piacenza era sbarcato in Sicilia nel 2014

AGI - Lo straniero arrestato con l'accusa di aver violentato una donna in strada a Piacenza, Sekou Souware, 27 anni da compiere in dicembre nato a Macente in Guinea, era sbarcato in Italia, sulle coste Siciliane, nel gennaio 2014. Secondo quanto si apprende, dopo essere stato trasferito a Gorizia, dove formalizza la richiesta di protezione internazionale, il 25 maggio 2014, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste concede allo straniero il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il 28 luglio dello stesso anno, il giovane richiede presso l'ufficio immigrazione di Reggio Emilia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che poi rinnova nel 2015 e 2017. Il 7 maggio 2019 richiede il rinnovo del permesso di soggiorno ...

