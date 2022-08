Linda Cerruti mostra le otto medaglie europee conquistate a Roma | “Dietro c’è tanto sacrificio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022)ha sfoggiato leagli Europei diin modo curioso. La nuotatrice artistica ha postato una foto sul proprio profilo Instagram a testa in giù e in una posizione scultorea, quasi a voler simulare uno degli esercizi che abitualmente realizza in acqua. Sullo sfondo il mar Ligure visto dai Bagni Nirvana di Noli, dove l’azzurra è in vacanza. La 28enne savonese nella rassegna continentale da poco conclusa è stata l’italiana, uomini e donne non fa differenza, in assoluto più medagliata del campionato.ha conquistato 8, di cui 6 argenti e 2 bronzi. Le è mancata la gioia dell’oro, ma la ligure assieme a Giorgio Minsini, vincitore di 4 ori, ha trascinato la spedizione azzurra. I due hanno portato a casa ...