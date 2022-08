“L’ho sentito ieri sera…”: Juventus, il retroscena su Allegri gela i tifosi (Di martedì 23 agosto 2022) La Juventus si interroga dopo il deludente pareggio ottenuto contro la Sampdoria: oggi è arrivato l’attacco più inatteso verso Allegri. Appena due tiri diretti in porta (quelli di Juan Cuadrado e Filip Kostic), poco movimento senza palla e tanta confusione in fase di costruzione della manovra. La Juventus si interroga dopo il deludente pareggio ottenuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 23 agosto 2022) Lasi interroga dopo il deludente pareggio ottenuto contro la Sampdoria: oggi è arrivato l’attacco più inatteso verso. Appena due tiri diretti in porta (quelli di Juan Cuadrado e Filip Kostic), poco movimento senza palla e tanta confusione in fase di costruzione della manovra. Lasi interroga dopo il deludente pareggio ottenuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Danielee1899 : RT @TheLaz97: La cosa che mi fa più impazzire di Allegri Massimiliano è che non l'ho mai sentito dire una volta 'Ho sbagliato io, è colpa m… - Cin_NS : @_Acata_ @gattoconfelpina Io non l’ho mai sentito ?? - FlashJ18 : @pazzamentejuve Guarda che lo ha detto Romeo quella frase eh…oggi pom..l’ho sentito io.. - Ralfmacher : @VaccinatiTonto @HuffPostItalia @danieledv79 @berlusconi L'ho sentito oggi al TG! Non riuscivo a capire! Ma di ch… - evelina_fraser : @Lauradaisym Cos ci sto girando intorno da una vita. La prima da cui l'ho sentito è stata @oldpinkroom. Mi fido di voi. -