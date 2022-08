sportli26181512 : L'ex Lazio Minala ha firmato con un nuovo club: è UFFICIALE: Joseph Minala riparte dall'Olbia. L'ex centrocampista… -

La Lazio Siamo Noi

La scelta era Jatobà oppure di, ex, ma è stata deciso: a vestire la maglia rossoblù è Carlos Jatobà, classe '95 per 183 cm di altezza è dotato di un buon mancino e di una buona visione ...... e che in ritiro, da aggregato, ha ben figurato e dall'altro c'è il suggestivo nome di Joseph, ex, che si è svincolato dopo l'esperienza alla Lucchese. Tutto è divenire e non c'è nulla ... Olbia, il simpatico annuncio del club per l'arrivo dell'ex Lazio Minala - FOTO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...E' con un simpatico tweet che l'Olbia calcio, club che milita in Serie C, ha deciso di annunciare l'arrivo di Joseph Minala. L'ex Lazio, precedentemente in forze alla ...