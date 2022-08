Letta propone la scuola d’infanzia obbligatoria (e non solo). Ma il pubblico del Meeting di Rimini lo fischia | VIDEO (Di martedì 23 agosto 2022) Ospite assieme ad altri leader politici al Meeting di Rimini, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha illustrato ai presenti alcune proposte in vista delle elezioni del 25 settembre. Tra queste, una ha avuto particolare risalto: “Dobbiamo rendere obbligatoria la scuola d’infanzia, che oggi non è obbligatoria. E poi dobbiamo allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità. Sono due scelte importanti, fondamentali”. Parole, queste, che evidentemente non devono essere piaciute alla platea, che le ha accolte con fischi, mugugni e un coro di “no”, come si può chiaramente osservare nel VIDEO pubblicato da Repubblica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Ospite assieme ad altri leader politici aldi, il segretario del Partito Democratico Enricoha illustrato ai presenti alcune proposte in vista delle elezioni del 25 settembre. Tra queste, una ha avuto particolare risalto: “Dobbiamo renderela, che oggi non è. E poi dobbiamo allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità. Sono due scelte importanti, fondamentali”. Parole, queste, che evidentemente non devono essere piaciute alla platea, che le ha accolte con fischi, mugugni e un coro di “no”, come si può chiaramente osservare nelpubblicato da Repubblica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica ...

matteosalvinimi : Mentre la Lega propone la tassa unica al 15% per rilanciare il Paese, la ricetta di Letta e del Pd è quella di MINA… - armandosiri : Una delle tante argomentazioni fasulle della sinistra contro la #FlatTax, è che non ci sono le coperture per realiz… - Liberoarbitrio : RT @TecnicaScuola: Meeting di Rimini, Meloni (FdI): “Sì ad aumento stipendi docenti”. Letta (Pd) propone obbligo scolastico fino a 18 anni… - TecnicaScuola : Meeting di Rimini, Meloni (FdI): “Sì ad aumento stipendi docenti”. Letta (Pd) propone obbligo scolastico fino a 18… - SimonaCroisette : RT @dariodangelo91: Enrico #Letta contestato da una parte della platea del #meetingRimini alla proposta di allungare l'obbligo scolastico f… -