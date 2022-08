Letta e Meloni litigano sul ' price cup' sul gas e si riavvicinano sul lavoro

(Di martedì 23 agosto 2022) Il segretario del Pd invoca il tetto del prezzo del gas in sede interna per 12 mesi parallelamente all'azione portata avanti dall'Italia in sede Ue, senza nascondersi dietro l'alibi europeo. Contesta ...

matteorenzi : Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo prop… - Giorgiolaporta : Una foto della #Meloni che strumentalizza uno #stupro. Ah no scusate, questo è il profilo di #Letta e del #Pd che m… - CarloStagnaro : Nessun essere umano è 'deviante'. Quindi né viva né abbasso le #devianze. Viva le differenze che rendono ciascuno u… - AlbertaBruciati : RT @matteorenzi: Meloni e Letta pensano di legittimarsi reciprocamente litigando sul concetto di #devianze. Noi invece facciamo proposte se… - Socialmenteesc : RT @TempiReali: @pdnetwork @GiorgiaMeloni @ValeriaValente_ ahh ok, è questo che Letta ha detto alla Meloni tra una risata e un brindisi? Pa… -

... Giorgia, e il segretario del Pd, Enricoche ha definito 'indecente' la pubblicazione sul social della rivale. 'Mi vergogno francamente di leader che usano uno stupro per attaccare me' ...si ritrovano singolarmente quasi sulla stessa linea quando affrontano invece il tema "lavoro". Abbassare le tasse sul lavoro è l'unico modo per aumentare i salari, sostengono infatti i ...Fischi per Enrico Letta al Meeting di Rimini. Il segretario del partito democratico dal palco che ha ospitato il primo confronto tra i leader ...Sempre da Rimini, il segretario del Pd: sul gas si può fare subito in Italia. La leader di Fratelli d'Italia: no si faccia in Europa ...