L’equivoco della foto dei (falsi) Bronzi di Riace che sono manichini per una serie tv (Di martedì 23 agosto 2022) Sui social, a partire dall’account seguito da oltre centomila persone di James Lucas, si è diffusa un immagine che ritrae un finto bronzo di Riace (nello specifico, un manichino creato ad hoc per una serie televisiva) che – di bacheca in bacheca – è passata per vera. In molti, parlando dei Bronzi per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, hanno parlato della questione e a cascare nelL’equivoco della falsa foto Bronzi di Riace sono stati anche divulgatori, influencer e quotidiani (non solo, quindi, gli utenti in rete). I Bronzi di Riace, una delle più grandi scoperte archeologiche dell’ultimo secolo pic.twitter.com/DeVlfYmNVk — James ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) Sui social, a partire dall’account seguito da oltre centomila persone di James Lucas, si è diffusa un immagine che ritrae un finto bronzo di(nello specifico, un manichino creato ad hoc per unatelevisiva) che – di bacheca in bacheca – è passata per vera. In molti, parlando deiper il cinquantenario del ritrovamento deidi, hanno parlatoquestione e a cascare nelfalsadistati anche divulgatori, influencer e quotidiani (non solo, quindi, gli utenti in rete). Idi, una delle più grandi scoperte archeologiche dell’ultimo secolo pic.twitter.com/DeVlfYmNVk — James ...

