L'enigmistica dei patrioti: l'ultima trovata della campagna elettorale di FdI (Di martedì 23 agosto 2022) Nella campagna elettorale balneare non poteva mancare l'enigmistica. E quella che distrubuisce Giorgia Meloni nel tour che attraversa il paese in vista del voto è tutta a tema: è l'enigmistica dei patrioti, copyright Fratelli D'Italia. Tra quiz, cruciverba e rebus l'opuscolo è un ripasso della storia del partito con la fiamma nel simbolo e di riferimenti più cari all'universo meloniano, tra una stoccata e l'altra contro il governo di Mario Draghi, il Partito Democratico e gli altri avversari politici. Per completare il cruciverba dei patrioti bisogna conoscere, ad esempio, il nome di Viktor Orbán – alla voce 69 orizzontale – ma anche avere le idee chiare sul conflitto in Ucraina, per riempire con la parola "invasione" le caselle che rispondono alla definizione "l'ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 23 agosto 2022) Nellabalneare non poteva mancare l'. E quella che distrubuisce Giorgia Meloni nel tour che attraversa il paese in vista del voto è tutta a tema: è l'dei, copyright Fratelli D'Italia. Tra quiz, cruciverba e rebus l'opuscolo è un ripassostoria del partito con la fiamma nel simbolo e di riferimenti più cari all'universo meloniano, tra una stoccata e l'altra contro il governo di Mario Draghi, il Partito Democratico e gli altri avversari politici. Per completare il cruciverba deibisogna conoscere, ad esempio, il nome di Viktor Orbán – alla voce 69 orizzontale – ma anche avere le idee chiare sul conflitto in Ucraina, per riempire con la parola "invasione" le caselle che rispondono alla definizione "l'ha ...

