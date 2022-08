Le temperature si confermano sopra la media Una tregua? Forse giovedì sulle Orobie orientali

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 agosto 2022) Condizioni anticicloniche, favorite da correnti settentrionali, favoriscono condizioni di tempo stabile sulla Lombardia, consuperiori ai valori medi climatologici del periodo 1981-2010: vediamo nel dettaglio le previsioni dei prossimi giorni, con l’esperto del Centro Meteo Lombardo Francesco Sudati. Martedì 23 agosto 2022 Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui monti, ma senza fenomeni di rilievo associati.: Minime stazionarie e comprese tra 18 e 21 °C; Massime stazionarie e comprese tra 32 e 35 °C; Zero termico in libera atmosfera intorno alle ore 14:00 a 3900/4000 m.Venti: In pianura e nei fondovalli deboli a regime di brezza; In quota da deboli a temporaneamente moderati settentrionali. Mercoledì 24 agosto 2022 Tempo Previsto: Proseguono condizioni di bel ...