Le sliding doors dei candidati alle elezioni: chi entra e chi esce (Di martedì 23 agosto 2022) Chiuse le liste dei candidati alle elezioni del 25 settembre. A causa del taglio dei parlamentari e della legge elettorale, mista fra uninominale e proporzionale, molti nomi noti non ci saranno nella nuova composizione di Camera e Senato. Altri invece entreranno per la prima volta. alle 20 di ieri sera 22 agosto le liste erano ormai tutte depositate. Tra i matrimoni finiti sul nascere, l’ultimo è stato quello di Federico Pizzarotti con il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. “Non ci sono stati spazi seri per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva“. Fuori dalle candidature del terzo polo anche l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Sembrava si presentasse nella sua città ma Azione lo ha bloccato, preferendogli un altro candidato: Enrico Costa. Ha rinunciato alla corsa, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 agosto 2022) Chiuse le liste deidel 25 settembre. A causa del taglio dei parlamentari e della legge elettorale, mista fra uninominale e proporzionale, molti nomi noti non ci saranno nella nuova composizione di Camera e Senato. Altri invece entreranno per la prima volta.20 di ieri sera 22 agosto le liste erano ormai tutte depositate. Tra i matrimoni finiti sul nascere, l’ultimo è stato quello di Federico Pizzarotti con il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. “Non ci sono stati spazi seri per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva“. Fuori dcandidature del terzo polo anche l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini. Sembrava si presentasse nella sua città ma Azione lo ha bloccato, preferendogli un altro candidato: Enrico Costa. Ha rinunciato alla corsa, ...

Ossessionato1 : Stasera sliding doors pesante per #Rabiot Avesse segnato stavamo parlando diversamente tutti, e magari poteva svo… - ChristianTolve : E come sempre saranno delle nostre sliding doors che ci porteranno al successo. - brighi3D : @elidacomasio @Soffotcka manco fossero stati loro stessi a fargli saltare in aria l’auto… che poi questi sliding do… - crieghiro : @Gianpaolo_5 Poi chissà...sliding doors...e viene fuori una eccellente stagione da parte sua?? - salzheimer : @Miss_FrancyM io sarò ancora più sincero.. dopo tutto questo tempo non mi prenderei mai l'onere di consigliare alcu… -