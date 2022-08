Lavoro domestico, entro il 30 settembre le richieste per il bonus da 200 euro (Di martedì 23 agosto 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus di 200 euro previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di... Leggi su feedpress.me (Di martedì 23 agosto 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30per richiedere ildi 200previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di...

bitfulmind : @FinottoFederica @orfini Federica (se posso), la violenza fa schifo, e la vediamo tutti i giorni sia nei fatti di c… - lasbrisolona : @SOCIALISTA1974 @Mov5Stelle Incentivi alle mamme lavoratrici, non pensione anticipata di qualche mese per continuar… - SOCIALISTA1974 : @Mov5Stelle Ottima proposta, che rinonosce il rilevante lavoro domestico svolto dalle donne madri, mediamente sine… - luigiscorca : Per un amico Ragazzo di 28 anni, studente lavoratore, cerca lavoro come collab domestico, colf, badante, babysitte… - jcamargomolano : Gli uomini che puliscono la casa in cui vivono (e che quindi sporcano e mettono in disordine) non stanno COLLABORAN… -