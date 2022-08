Lasciano auto in aeroporto e vanno in vacanza, al ritorno trovano la multa (Di martedì 23 agosto 2022) L'incredibile storia di una coppia inglese. L'auto parcheggiata vicino all'aeroporto, al ritorno dal viaggio trovano una multa per eccesso di velocità Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) L'incredibile storia di una coppia inglese. L'parcheggiata vicino all', aldal viaggiounaper eccesso di velocità

EffeStefano : Lasciano l'auto in aeroporto e vanno in vacanza, al loro ritorno trovano una multa per eccesso di velocità. «Siamo… - LessioAh : @fattoquotidiano Eh si in un paese dove tutto è super controllato , in un paese dove sanno chi entra e chi esce , l… - ArcaduAngelo : RT @marylu_1973_: Noi non siamo in #Guerra Perché i razionamenti? Perché dobbiamo pagare per qualcosa che non ci appartiene. I sacrifici… - marylu_1973_ : Noi non siamo in #Guerra Perché i razionamenti? Perché dobbiamo pagare per qualcosa che non ci appartiene. I sacr… - nicolaPalumbo00 : RT @ilmessaggeroit: Lasciano l'auto in aeroporto e vanno in vacanza, al loro ritorno trovano una multa per eccesso di velocità. «Siamo scon… -