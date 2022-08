L'agente di Acerbi: 'Inter? Passi avanti, ma ci sono altre piste. Lazio ha aperto al prestito, lui vuole il nerazzurro' (Di martedì 23 agosto 2022) L'agente di Francesco Acerbi, Federico Pastorello, dopo l'incontro nella sede Inter con la dirigenza nerazzurra, ha parlato facendo... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) L'di Francesco, Federico Pastorello, dopo l'incontro nella sedecon la dirigenza nerazzurra, ha parlato facendo...

DiMarzio : Incontro @Inter - agente di @Acerbi_Fra in corso ora. #Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, l’agente di Francesco #Acerbi, #Pastorello, arrivato in sede: le immagini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Inter, incontro in corso per #Acerbi Il suo agente Pastorello è in sede #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato - zazoomblog : Inter incontro in sede con l'agente di Acerbi VIDEO - #Inter #incontro #l'agente - FilippoLaBua1 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM'ORA ?? In questo momento è in corso un incontro tra l'#Inter e l'agente di Francesco #Acerbi! [ @DiMarzio ] #Calcio… -