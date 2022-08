Lady Diana | L' ultima confessione | Ho paura che Parla l' ex guardia del corpo

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 agosto 2022) Era ladeldella principessa. «Lei avevadi essere uccisa. Me lo confessò in lacrime. Se fossi stato lì quella sera non sarebbe morta. Su quell'auto avrei fatto indossare a tutti le cinture di sicurezza. Ma quando abbiamo tirato a sorte con gli altri bodyguard su chi l'avrebbe accompagnata a Parigi, toccò a Trevor Rees-Jones». A25 anni dalla morte di, Lee Sansum è sicuro. Dallo schianto nel tunnel dell'Alma, la notte tra il 30 e il 31 agosto 1997, la principessa del Galles sarebbe uscita viva se soltanto avesse indossato le cinture di sicurezza sulla Mercedes che la stava portando, insieme al compagno Dodi Al Fayed, dall'Hotel Ritz ad un più riservato appartamento in rue Arsène Houssaye. Come l'hotel, di proprietà di Mohamed Al Fayed, il ...