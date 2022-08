La Wagner ha abbattuto un drone statunitense in Libia (Di martedì 23 agosto 2022) Fonti del Pentagono riferiscono che il drone abbattuto lunedì in Libia, vicino a Bengasi, era un MQ-9 Reaper americano e che a distruggerlo è stato un missile russo. Al momento non ci sono conferme... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 23 agosto 2022) Fonti del Pentagono riferiscono che illunedì in, vicino a Bengasi, era un MQ-9 Reaper americano e che a distruggerlo è stato un missile russo. Al momento non ci sono conferme... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

lredl3_ : Wagner ha abbattuto un secondo MQ-9 americano in Libia con il sistema Pantsir AD - wuminchia : la guerra tra Russia e Stati Uniti prende forma pure in altre parti del mondo, ieri un drone d'attacco MQ-9 Reaper… - LBasemi : Wagner ha abbattuto un secondo MQ-9 americano in Libia con il sistema Pantsir AD -

Libia: fonti "Nova", possibile coinvolgimento del gruppo Wagner dietro l'abbattimento del drone Usa su Bengasi ...libiche precisano che nell'area in cui è stato abbattuto il velivolo senza pilota un MQ - 9 Reaper, stando al sito web specializzato " Military Africa " opera il gruppo paramilitare russo Wagner che ... Libia, la Wagner abbatte il drone della Nato L'estate delle tensioni nel Mediterraneo non conosce tregua. Ieri in Libia è stato abbattuto un drone spia Reaper, un mezzo sofisticato in dotazione soltanto ai Paesi della Nato. Il velivolo teleguidato è stato colpito da un missile terra - aria mentre sorvolava ad alta quota i ... la Repubblica La Wagner ha abbattuto un drone statunitense in Libia Il generale Khalifa Haftar dice di aver colpito un MQ-9 Reaper americano, ma non ha i mezzi. I mercenari russi potrebbero però aver usato il sistema Pantsir, portato dagli Emirati Arabi, violando l'em ... Libia, la Wagner abbatte il drone della Nato Il velivolo spia intercettato a Bengasi, la città del maresciallo Haftar. Escluso che si tratti di un aereo italiano: dovrebbe essere un Reaper ... ...libiche precisano che nell'area in cui è statoil velivolo senza pilota un MQ - 9 Reaper, stando al sito web specializzato " Military Africa " opera il gruppo paramilitare russoche ...L'estate delle tensioni nel Mediterraneo non conosce tregua. Ieri in Libia è statoun drone spia Reaper, un mezzo sofisticato in dotazione soltanto ai Paesi della Nato. Il velivolo teleguidato è stato colpito da un missile terra - aria mentre sorvolava ad alta quota i ... Libia, la Wagner abbatte il drone della Nato Il generale Khalifa Haftar dice di aver colpito un MQ-9 Reaper americano, ma non ha i mezzi. I mercenari russi potrebbero però aver usato il sistema Pantsir, portato dagli Emirati Arabi, violando l'em ...Il velivolo spia intercettato a Bengasi, la città del maresciallo Haftar. Escluso che si tratti di un aereo italiano: dovrebbe essere un Reaper ...