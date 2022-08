La vittima dello stupro di Piacenza: "Sono disperata, mi hanno riconosciuta in quel video" (Di martedì 23 agosto 2022) La Procura di Piacenza indaga a carico di ignoti sulla diffusione del video dello stupro di domenica sera su siti, testate giornalistiche e sul profilo Facebook di Giorgia Meloni. Il reato ipotizzato è 'diffusione senza consenso di materiale riproducente atti sessuali'. "Sono disperata, Sono stata riconosciuta per colpa di quelle immagini" ha detto lunedì la vittima agli inquirenti che l'hanno sentita per ricostruire l'accaduto. La donna di origine ucraina vive e lavora in Italia da molti anni. Sulla diffusione delle immagini ha aperto un'istruttoria anche il Garante della privacy. Il filmato della violenza per la quale è stato arrestato un richiedente asilo della Guinea è stato girato da un ... Leggi su agi (Di martedì 23 agosto 2022) La Procura diindaga a carico di ignoti sulla diffusione deldi domenica sera su siti, testate giornalistiche e sul profilo Facebook di Giorgia Meloni. Il reato ipotizzato è 'diffusione senza consenso di materiale riproducente atti sessuali'. "stataper colpa dile immagini" ha detto lunedì laagli inquirenti che l'sentita per ricostruire l'accaduto. La donna di origine ucraina vive e lavora in Italia da molti anni. Sulla diffusione delle immagini ha aperto un'istruttoria anche il Garante della privacy. Il filmato della violenza per la quale è stato arrestato un richiedente asilo della Guinea è stato girato da un ...

pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - serracchiani : Non ho fatto girare né ho pubblicato il video dello stupro di #Piacenza. Né lo farò mai. È una violenza ulteriore p… - Agenzia_Ansa : La vittima della violenza sessuale commessa a Piacenza è disperata, non solo per aver subito lo stupro ma anche per… - ileggend : @SvenThecantos @ValeriaValente_ @GiorgiaMeloni Il PD sempre al fianco dello straniero,che sia vittima o aggressore… - 80yeye80 : RT @AUniversale: La vittima dello #stupro di Piacenza ha comunicato al Pubblico Ministero di essere stata riconosciuta a causa del video. S… -