La Uefa pronta a sanzionare Juventus, Inter e Roma per il Fair Play finanziario (Di martedì 23 agosto 2022) Juventus, Inter e Roma sono a rischio sanzioni Uefa per il Fair Play finanziario. A riportare la notizia è il Times, secondo il quale la federazione del calcio europeo a settembre annuncerà una serie di provvedimenti contro 20 club, tra cui anche Paris Saint-Germain, Barcellona e Arsenal. Sempre secondo il quotidiano inglese nerazzurri e giallorossi oltre alla multa verranno punite anche con restrizioni di mercato. Per queste ultime due squadre i problemi sono da ricercare nella stagione 2020/2021. Roma e Inter sarebbero già state avvertite dalla Uefa con la quale avrebbero intavolato un accordo per ridurre la sanzione che comporterebbe comunque un multa e limitazioni al mercato. Secondo le regole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)sono a rischio sanzioniper il. A riportare la notizia è il Times, secondo il quale la federazione del calcio europeo a settembre annuncerà una serie di provvedimenti contro 20 club, tra cui anche Paris Saint-Germain, Barcellona e Arsenal. Sempre secondo il quotidiano inglese nerazzurri e giallorossi oltre alla multa verranno punite anche con restrizioni di mercato. Per queste ultime due squadre i problemi sono da ricercare nella stagione 2020/2021.sarebbero già state avvertite dallacon la quale avrebbero intavolato un accordo per ridurre la sanzione che comporterebbe comunque un multa e limitazioni al mercato. Secondo le regole ...

