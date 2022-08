La triste storia di Sacco e Vanzetti, ingiustamente condannati a morte (Di martedì 23 agosto 2022) Quella di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti è passata alla storia come una delle vicende più tristi dell’immigrazione italiana. Il primo, Sacco, era originario di Torremaggiore, un paese in provincia di Foggia. Emigrò negli Stati Uniti giungendo a Boston il 2 maggio 1913 e trovò lavoro come operaio in una fabbrica di scarpe. Il secondo invece, Vanzetti, era originario di Villafalletto, in provincia di Cuneo. Raggiunse New York il 19 giugno 1908. La vicenda e il processo I due si conobbero nel 1916 quando entrarono entrambi a far parte di un gruppo di anarchici composto da italoamericani. Si rifugiarono in Messico allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma una volta rientrati nel Massachusetts vennero inseriti in una lista di sovversivi. Gli agenti segreti statunitensi iniziarono allora a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Quella di Nicolae Bartolomeoè passata allacome una delle vicende più tristi dell’immigrazione italiana. Il primo,, era originario di Torremaggiore, un paese in provincia di Foggia. Emigrò negli Stati Uniti giungendo a Boston il 2 maggio 1913 e trovò lavoro come operaio in una fabbrica di scarpe. Il secondo invece,, era originario di Villafalletto, in provincia di Cuneo. Raggiunse New York il 19 giugno 1908. La vicenda e il processo I due si conobbero nel 1916 quando entrarono entrambi a far parte di un gruppo di anarchici composto da italoamericani. Si rifugiarono in Messico allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma una volta rientrati nel Massachusetts vennero inseriti in una lista di sovversivi. Gli agenti segreti statunitensi iniziarono allora a ...

