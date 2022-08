La storia dell’uomo segnalato da Google per aver fotografato i genitali del figlio (Di martedì 23 agosto 2022) Che mostra quanto sia facile per tecnologie e moderatori confondere foto fatte per motivi medici con materiali pedopornografici Leggi su ilpost (Di martedì 23 agosto 2022) Che mostra quanto sia facile per tecnologie e moderatori confondere foto fatte per motivi medici con materiali pedopornografici

Th3Zer0 : RT @ilpost: La storia dell’uomo segnalato da Google per aver fotografato i genitali del figlio - ilpost : La storia dell’uomo segnalato da Google per aver fotografato i genitali del figlio - iMassimoJr : @AzzurraCicchi Siamo gli unici esseri viventi che lavorano tutto l'anno per poi fare 2 settimane di ferie. Per come… - colkhofu : @BitBlinker Il dubbio che ho è, è corretto leggere pregi e difetti del modello fiat all'interno dell'intera storia… -

I nuovi eroi ora sono le dinastie imprenditoriali ...sono I Buddenbrook (per i capolavori non basta una nuova storia, ... L'uomo che conquistò il mondo con un cappello, Sperling&Kupfer). ...capitalistici capitani coraggiosi saranno i prossimi eroi dell'... Francesco, al servizio della pace "Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolirla", ripudiarla, "cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla ... Il Post ...sono I Buddenbrook (per i capolavori non basta una nuova, ... L'che conquistò il mondo con un cappello, Sperling&Kupfer). ...capitalistici capitani coraggiosi saranno i prossimi eroi'..."Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolirla", ripudiarla, "cancellarla dallaprima che sia lei a cancellare l'dalla ... La storia dell’uomo segnalato da Google per aver fotografato i genitali del figlio