La sinistra italiana ha bisogno di andare all’opposizione per rigenerarsi

Leggi su formiche

(Di martedì 23 agosto 2022) Una campagna elettorale che si svolge con regole studiate per favorire le coalizioni e che vede parteciparvi una coalizione vera e propria cui si contrappone una mini coalizione figlia di due delusioni d’amore “politico” non può che condurre a un esito scontato, anche perché quella coalizione non governa da ben undici anni, con ovvio vantaggio nella corsa al voto. Quindi noi abbiamo di fronte elezioni non tanto utili per stabilire chi andrà al governo, ma, più semplicemente, per capire se l’italico destra-centro a guida Meloni sarà in grado (nell’ordine) di: a) avere una maggioranza numericamente credibile al Senato, b) formare un governo senza sprofondare in litigi nel giro di pochi mesi, c) governare con buona lena senza battagliare con il mondo intero dando esecuzione al programma proposto agli italiani. Tutto ciò è palesemente dimostrato da alcuni accadimenti occorsi nell’ultimo ...