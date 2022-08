La rivolta dentro Forza Italia sulle liste | da Polverini a Baldelli e Ruggieri | i big esclusi La protesta dei giovani | “Preferiti i voltagabbana”

(Di martedì 23 agosto 2022) Non solo le polemiche per i “paracadutati“, vedi il caso Casellati–Bernini: oraè alle prese con le tensioni interne legate alleoni eccellenti. La chiusura delleper lee elezioni politiche del prossimo 25 settembre ha scatenato malumori, fatto riemergere veleni e vecchi rancori. Dopo un lungo conclave a Villa Certosa e più di una maratona notturna, le scelte di Silvio Berlusconi hanno fatto scoppiare ladei territori. E sono rimasti fuori dalla corsa molti big: da Renataa Simone, da Andrea(nipote di Bruno Vespa) a Giuseppe Moles. Senza dimenticare il leader deiazzurri Marco Bestetti, attualmente consigliere comunale a Milano. In serata è arriva la dura presa di ...

