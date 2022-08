(Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Sono 714 i casi confermati diin Italia, 25 in più rispetto a venerdì scorso. Lo rileva l'ultimo bollettino del ministero della Salute aggiornato a oggi. Di questi, 190 sono i contagiati collegati a viaggi all'estero. L'età media è di 37 anni (con un range da 14 a 71 anni) e si conferma la netta preponderanza del sesso maschile: 704 i contagiati uomini, 10 le donne. La regione con più casi è la Lombardia (308), seguita da Lazio (128), Emilia Romagna (73) e Veneto (48). Ferme a zero casi Calabria, Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta. La proposta diVaccinare subito iuomini, è la proposta di Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, dopo la morte ...

sulsitodisimone : La ricetta di Bassetti contro il vaiolo delle scimmie: 'Vacciniamo i giovani omosessuali' - ParliamoDiNews : Savarin di piselli, la nuova ricetta del cuoco Andrea Bassetti - il Dolomiti #savarin #piselli #nuova #ricetta… - ClioBrx : @Simonit99339794 @Gauntleto2 @ProfMBassetti Infatti non l'ho detto io che l'aspirina si puó comprare senza ricetta.… -

il Dolomiti

"Si tratta di un farmaco che consegnamo solo dietro. Quindi chi lo riceve ha la richiesta di un medico". I pareri favorevoli die Ricciardi "Vorrei anche io dei dati precisi. Per ...nel corso dell'emergenza Covid ha assunto posizioni spesso criticate dal mondo accademico. ... Famosa la suafinita su tutti i giornali perch prescriveva una serie lunghissima di ... Savarin di piselli, la nuova ricetta del cuoco Andrea Bassetti Sono 714 i casi confermati nel nostro Paese nel giorno in cui si registra la prima vittima italiana: un 50enne in vacanza a Cuba ...