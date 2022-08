La regina Elisabetta lo mangia tutti i giorni da circa 90 anni: nella sua dieta non può mancare (Di martedì 23 agosto 2022) Tra i cibi previsti nella dieta della regina Elisabetta non può mancare uno in particolare: che sia questo il ‘segreto’ della sua longevità? La sua tempra è ben nota a tutto il mondo ed in 70 anni di Regno tutti si sono chiesti come faccia la regina Elisabetta a mantenersi così vitale ed energica a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 agosto 2022) Tra i cibi previstidellanon puòuno in particolare: che sia questo il ‘segreto’ della sua longevità? La sua tempra è ben nota a tutto il mondo ed in 70di Regnosi sono chiesti come faccia laa mantenersi così vitale ed energica a L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ReporterGourmet : È ufficiale: la regina Elisabetta trasformerà la sua tenuta di campagna in un pub (e sembra proprio che stia cercan… - rosa_grazioli : RT @tgjwsite: Giovanna di Savoia, nata Giovanna Elisabetta Antonia Romana Maria (Roma, 13 novembre 1907 – Estoril, 26 febbraio 2000), è sta… - R3stivoSt3fano : @berluscaisdead Ma quando mai!!!!... Quello è peggio della Regina Elisabetta... ?? ?? ?? ?? - Giordan48430646 : RT @MarkChierici: Napolitano 96, Forlani 97, Kissinger 99, Soros 92, Regina Elisabetta 96, sua madre superò i 100, suo marito un secolo anc… - mrsincoerenza : io ho così tanto terrore per queste elezioni orride ma non può governarci la regina elisabetta bo -